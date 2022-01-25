Son dakika haberi! Sanatçı Fatma Girik'in cenaze programı ertelendi - Haberler
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Son dakika haberi! Sanatçı Fatma Girik'in cenaze programı ertelendi

Son dakika haberi! Sanatçı Fatma Girik'in cenaze programı ertelendi
AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybeden sanatçı Fatma Girik için düzenlenecek törenler olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybeden sanatçı Fatma Girik için düzenlenecek törenler olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i anma töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı duyurulan, bugün öğlen Teşvikiye Camii'nde gerçekleştirilecek cenaze töreni de iptal edildi.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

Fatma Girik, Cenaze, Şişli, Güncel, Haber

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