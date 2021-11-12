Son dakika haberi: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Adalet istiyorum

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Adalet istiyorum

İSTANBUL'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) annesi Beyhan Cengiz, "Kuzumu benden ayırdılar, adalet istiyorum" dedi. Baba Avni Cengiz ise saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla ilgili, "Akli dengesi yerinde değilse nasıl 2 üniversite bitirmiş? Nasıl o kılıçları alıyor veya kim ona aldırıyor? Kılıçların satışı yasaklanmalı" dedi.

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi dün Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Başak Cengiz'in dayısı Ufuk Çağlayan ise Can Göktuğ Boz'un annesinin avukat olduğunu ve çocuğunun savunulmasını istediğini belirterek, "Böyle bir şey olamaz. O kadının avukat sandalyesinde değil sanık sandalyesinde oturması lazım. Sen çocuğunun belasından uzak durmak için ayrı bir ev aç sonra sal dışarı, gitsin birisini öldürsün. Böyle bir şey var mı? Bizim çocuğumuzu kim geri verecek? Sen ona nasıl kıydın? Biz onun eline dokunamıyorduk, yüzüne bakamıyorduk, dokunmaya kıyamıyorduk; nasıl kıydın ona? 'Akli dengesi yerinde değil' deniyor. Siz nasıl anne, babasınız? 'Parasını veririm, kirada oturturum, bela benden uzak dursun; herhangi birini öldürürse de öldürsün'. Böyle bir mantık olabilir mi?" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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