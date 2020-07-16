Son dakika haberi: Samsunspor'un ilk etap kamp programı belli oldu Bir son dakika haberine göre TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Yılport Samsunspor'un ilk etap kamp programı belli oldu.

TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Yılport Samsunspor'un ilk etap kamp programı belli oldu. TFF 2'nci Lig'de şampiyon olarak bir üst lige yüklesen Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları 20 Temmuz'da başlayacak. Bolu'daki bir otelde kampa girecek kırmızı beyazlıarın ikinci etap kampı ise 4-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İkinci etap kampının yeri daha sonra belli olacak.

Kaynak: DHA