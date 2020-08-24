Son dakika haberi | Samsunspor, Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi'yi transfer etti Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak CSKA Sofya forması giyen Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak CSKA Sofya forması giyen Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal'ın katıldığı imza töreninde, Gyasi'nin 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Edwin Gyasi'nin beş kez Gana A Milli Takımı formasını giydiği aktarılan açıklamada, "Oyuncumuzun camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA