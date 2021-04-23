Son dakika haberi | Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: "Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var"
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Son dakika haberi | Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: "Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var"

Son dakika haberi | Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: 'Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da 23 Nisan dolayısıyla bir grup çocuk Samsun'un kardeş şehri olan Novorossysk'in komşu şehri Gelendzhik'te yaşayan çocuklar için 23 Nisan şarkısı söyledi.

Samsun'da 23 Nisan dolayısıyla bir grup çocuk Samsun'un kardeş şehri olan Novorossysk'in komşu şehri Gelendzhik'te yaşayan çocuklar için 23 Nisan şarkısı söyledi.

Samsun'un kardeş şehri olan Novorossysk'in komşu şehri Gelendzhik'te yaşayan 5 yaşındaki Victoria Bochneva, arkadaşlarıyla beraber Türkiye'deki çocuklar için 23 Nisan şarkısı söylemişti. Samsun'da bulunan çocuklar da bu mesaja kayıtsız kalmadı.

Samsunlu minikler bu mesaja karşılık vererek Atakum sahilinde bir video hazırladı. 'Bir Dünya Bırakın' adlı şarkıya klip çeken çocuklar herkes tarafından beğeni topladı. Rusya'dan video çekerek "Bu sene Türkiye'ye gelemedim ama benim kreşimdeki arkadaşlarım size selam söylüyorlar" diyen Victoria Bochneva için özel klipte yer alan Mevra ise "Vika, sana çok teşekkür ediyoruz. Seni şerhimize her zaman bekliyoruz. Sana selam söylüyoruz. Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var" dedi. - SAMSUN

Son dakika haberi | Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: 'Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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