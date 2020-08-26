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Son dakika haberi: Samsung ve UNDP'nin "Küresel Amaçlar" iş birliği birinci yılını kutluyor

Son dakika habere göre Samsung ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasındaki iş birliği birinci yılına girdi.

Son dakika haberi: Samsung ve UNDP'nin
26.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:50

Samsung ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasındaki iş birliği birinci yılına girdi.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, bir yıldır devam eden iş birliği Galaxy akıllı telefonları, "Küresel Amaçlar" olarak da bilinen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına" 2030 yılına kadar ulaşılması için tüketicilerin fark yaratabilecek önemli eylemleri gerçekleştirebilecekleri güçlü bir platforma dönüştürdü.

Dünya çapında 45 milyondan fazla Galaxy akıllı telefona kurulan "Samsung Küresel Amaçlar" uygulaması, geniş Galaxy kullanıcı topluluğunun "Küresel Amaçlar" hakkında bilgi edinmesi, bu farkındalığı arkadaşlarına ve ailelerine de aşılaması, UNDP'nin 170'ten fazla ülkede sürdürülebilir politikalar geliştirmek ve güçlü kurumlar inşa etmek amacıyla yürüttüğü küresel çalışmalar için fon oluşturması konusunda kolay bir yol olarak öne çıkıyor.

Galaxy kullanıcıları "Küresel Amaçlara" katkıda bulunuyor

"Samsung Küresel Amaçlar" uygulamasındaki hareketler, Galaxy topluluğunun en çok "Amaç 2: Açlığa Son", ardından da "Amaç 1: Yoksulluğa Son" ve "Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon" konularına ilgi gösterdiklerini ortaya koyuyor. Galaxy kullanıcıları, küresel dünyada yaşadığımız zorlukları daha iyi anlamak ve belirlenmiş hedefleri günlük yaşamlarında desteklemenin yeni yollarını bulmak için bu konular hakkında eğitim içeriklerinden de düzenli olarak yararlanıyor. Kovid-19 salgınının zirveye ulaştığı dönemde, Galaxy kullanıcılarının "Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam" konusuna ilgilerinin artması bu amacı, mart ve nisan aylarında en çok etkileşim kurulan üçüncü amaç yaptı.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Güney Kore, Brezilya, Hindistan, Almanya, Rusya, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerdeki Galaxy kullanıcıları, geçen yıl UNDP'nin "Altı İmza Çözümünde" büyük başarılara katkıda bulunmak amacıyla "Samsung Küresel Amaçlar" uygulamasını kullandı. Bu çözümler şöyle: Yoksulluğu azaltmak, etkili, kapsayıcı ve hesap verebilir yönetişimi güçlendirmek, dayanıklı toplumlar için ulusal koruma ve düze çıkma kapasitelerini geliştirmek, sürdürülebilir bir gezegen için doğaya dayalı çözümleri teşvik etmek, enerji açığını kapatmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek.

Samsung'un ve Küresel Amaçlar uygulamasının desteğiyle UNDP, Bolivya'da zihinsel engelli gençlerin koşullarını ve becerilerini iyileştirerek, genç Afgan kadınlar için eğitim fırsatlarını genişleterek ve Libya'da çevrim içi eğitime odaklanan genç girişimciler için eğitim ve başlangıç finansmanı sağlayarak dünyanın dört bir yanındaki insanlar için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etti. UNDP ayrıca 97 ülkede iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve doğal kaynakların yönetiminde kadınların liderliğini güçlendirmek için temel kaynaklara 14 milyon dolardan fazla destek sundu.

Galaxy topluluğunu harekete geçiren uygulama

Küresel Amaçlara ulaşılmasına on yıla yakın bir süre kala Samsung ve UNDP, Galaxy topluluğunun bu amaçları daha iyi anlamasını ve daha büyük bir iyilik için beraber çalışmaları için harekete geçmelerini sağlayacak faydalı bir araç olarak, Ağustos 2019'da Samsung Küresel Amaçlar uygulamasını geliştirdi.

Eğitim içerikleri ve 17 Küresel Amaç'ın her birine yönelik kapsamlı bir kılavuz aracılığıyla, Galaxy kullanıcıları söz konusu amaçlar ile ilgili sorunları ve aralarındaki bağlantıyı öğreniyor. Ardından da hızlı ve kolay çözümlerle büyük bir fark yaratarak bu bilgileri eyleme dönüştürebiliyorlar. Kullanıcılar doğrudan UNDP'ye bağış yapabiliyor, kısa reklamları görüntüleyerek UNDP için gelir elde edebiliyor ve bu reklamları telefon şarj olurken duvar kağıtları olarak kullanarak reklam gelirlerini artırabiliyor. Samsung, bu küçük çaplı eylemlerin etkisinin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olmak için tüm süreçleri uygulama içi reklamlarla birleştiriyor.

Bunlara ek olarak Samsung Küresel Amaçlar uygulaması, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ve UNDP'nin Kovid-19'un yol açtığı acil krize ve uzun vadeli yansımalara karşı yardım çabalarını da destekledi. Samsung ve UNDP, Galaxy kullanıcılarına virüs hakkında doğru ve özet bilgiler sunmak, bu yolla artan yanlış bilgilere karşı koymak için gerekli içerikleri oluşturmak üzere birlikte çalıştı. Ayrıca Galaxy topluluğu, artan finansmanı DSÖ'nün Kovid-19 Dayanışma Fonuna ve UNDP'nin pandemiden ciddi biçimde etkilenen kişileri destekleme çabalarına yönlendirmek amacıyla da uygulamayı kullandı.

İş birliği devam edecek

Samsung ve UNDP, Samsung Küresel Amaçlar uygulamasının ilk yılında, dünyanın dört bir yanında insanlara evdeyken ve hareket halindeyken zamanlarını toplumsal fayda sağlamak için kullanma olanağı sundu. UNDP'nin Küresel Amaçları dünya genelinde politika ve girişimlere entegre etmek için yürüttüğü önemli çalışmaları desteklemek amacıyla, insanlara harekete geçmeleri için ilham verdi.

Samsung geleceğe bakarken, UNDP ile iş birliğini ilerletmeyi ve 2030 yılına kadar Küresel Amaçlara ulaşılmasına yardımcı olmak için Galaxy topluluğunu birlikte öğrenme, paylaşma ve hareket etme konusunda motive etmenin yeni yollarını aramayı sürdürecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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