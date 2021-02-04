Son dakika haberi... Samsung'un BESPOKE serisi buzdolaplarından kişiselleştirilebilir özellikler
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Son dakika haberi... Samsung'un BESPOKE serisi buzdolaplarından kişiselleştirilebilir özellikler

04.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:00
Son dakika haberi... Samsung'un BESPOKE serisi buzdolaplarından kişiselleştirilebilir özellikler

Son dakika haberlerine göre Samsung'un yeni pazarlarda satışa sunacağı yeni 4 kapılı BESPOKE serisi buzdolapları, kişiselleştirilebilir özellikleri sayesinde mutfaklara kullanıcının yaşam tarzını da yansıtacak.

Samsung'un yeni pazarlarda satışa sunacağı yeni 4 kapılı BESPOKE serisi buzdolapları, kişiselleştirilebilir özellikleri sayesinde mutfaklara kullanıcının yaşam tarzını da yansıtacak.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yıl Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıttığı BESPOKE serisi; şık hatları, modern tasarımı, değiştirilebilir renkli dış panel alternatifleri ile farklı yaşam biçimlerine ait mutfaklara "kusursuz" uyum sağlayacak. 4 kapılı BESPOKE buzdolabı modeli, Flex Zone Esnek Bölme gibi ek özellikleri ile tüm soğutma ihtiyaçları için çözümler sunuyor.

BESPOKE buzdolapları, 4 farklı renk seçeneği ve bir dizi dinamik tasarım opsiyonuyla satışa sunulacak. Renk seçenekleri arasında beyaz, gri, pembe ve lacivert renkleri bulunuyor.

4 kapılı BESPOKE buzdolabının soğutucudan dondurucuya geçebilen çok yönlü geliştirilmiş Flex Zone Esnek Bölmesi, tüm ailenin gıda depolama ihtiyaçlarını karşılayabilen esnekliği sağlıyor. Flex Zone; dondurucu, hafif dondurucu, soğutucu, hafif soğutucu gibi ayrı soğutma seviyelerine sahip. Tek dokunuşla, 4 adet ön ayarlı sıcaklık ayarını kullanarak kullanıcı, bölmeyi kolaylıkla buzdolabından dondurucuya dönüştürebiliyor.

Flex Crisper özelliği ile et ve balık ürünleri en iyi soğutma derecesinde saklanabiliyor. Buzdolabında yer alan çift buz haznesi de geleneksel buz küplerinin yanı sıra buz parçacıkları üretebiliyor ve böylelikle buz parçalarıyla içecekler daha hızlı soğutulabiliyor.

Samsung, şu an Kuzey Avrupa ve Asya pazarlarında satılan BESPOKE buzdolabı serisini ABD pazarının yanı sıra 2021 yılı içinde Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa bölgelerinde de satışa sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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