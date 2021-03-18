Son dakika haberi! Samsun ve Ordu'daki hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
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Son dakika haberi! Samsun ve Ordu'daki hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

18.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:47
Son dakika haberi! Samsun ve Ordu'daki hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun ve Ordu'da düzenlenen hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun ve Ordu'da düzenlenen hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salıpazarı ve Terme ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı suçunu işledikleri tespit edilen 13 zanlıya yönelik çalışma yürüttü.

Samsun ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 22 büyükbaş hayvan, 5 cep telefonu, 2 sahte araç plakası, 130 kulak küpesi, kulak küpesi sökme aparatı, kulak küpesi takma aparatı, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 42 tabanca fişeği ve 114 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Büyükbaş hayvanlardan 8'inin kulak küpesinin ise değiştirildiği ve üzerinde oynandığı belirlendi.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "mala zarar verme" suçlarından 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 5 zanlı, yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.

Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin bir zanlının ise yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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