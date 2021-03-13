Son dakika haberi | Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın önemine dikkati çekti
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Son dakika haberi | Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın önemine dikkati çekti

13.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:42
Son dakika haberi | Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın önemine dikkati çekti

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Samsun'da, kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli hale geldiğinin unutulmaması gerektiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Samsun'da, kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli hale geldiğinin unutulmaması gerektiği belirtildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 21.00'de başlayacak ve 15 Mart Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının yasak değil, sağlık çalışanları başta olmak üzere salgının başından itibaren özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm görevlilere destek olarak görülmesini istedi.

Kontrollü normalleşme döneminde vatandaşları bilinçli hareket etmeye davet edenDağlı, şunları kaydetti:

"Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için uygulanan tedbir ve kısıtlamalardan etkilenen esnaf ve vatandaşlarımızı göz önüne alarak bilinçli hareket edelim. Bu mücadeleden daha az kayıp ve daha az acıyla çıkabilmek için öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına her zamankinden çok daha hassasiyetle riayet edelim. Bugüne kadar tüm tedbir ve kısıtlamalara hassasiyetle uyarak evlerinde kalan ve koronavirüsün yayılım hızının kontrol altına alınması için gayret gösteren duyarlı vatandaşlarımıza anlayış, sabır ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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