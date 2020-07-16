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Son dakika haberi: Samsun tarımsal üretimde zirveyi zorluyor

Son dakika haberi... Samsun 2019 yılında pancar ve lahana üretiminde Türkiye'de ilk sırada, çeltik ve fındık üretiminde ise ikinci sırada yer aldı.

Son dakika haberi: Samsun tarımsal üretimde zirveyi zorluyor
16.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:22

Samsun 2019 yılında pancar ve lahana üretiminde Türkiye'de ilk sırada, çeltik ve fındık üretiminde ise ikinci sırada yer aldı.

Samsun'da 2019 yılında işlenen tarım alanı 374 bin 6 hektar oldu. Karadeniz'in gıda ambarı olan Bafra ve Çarşamba ovalarında dört mevsim ürün yetiştiriliyor. Ladik ve Vezirköprü ovaları da tarımsal üretimde önemli paya sahip.

2019 yılında 9 bin 917 ton kırmızı pancar ve 819 bin 667 ton lahana üreterek Türkiye'de zirvede olan Samsun, yıllık 218 bin 816 ton turp üretimi ile ikinci sırada, 234 bin 052 ton yıllık pırasa üretimi ile üçüncü sırada, yıllık 92 bin 319 ton bal kabağı ve 229 bin 793 ton ıspanak üretimiyle de dördüncü sırada yer aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere göre meyve üretiminde de etkin rol oynayan Samsun'da, 2019 yılında yıllık 137 bin 841 ton fındık üretimi gerçekleşti. Bu rakam ile Türkiye'de üretimde payı yüzde 17 olurken, en fazla fındık üretimi yapan şehirler arasında ikinci sırada yer aldı. 463 ton muşmula üretimi ile Türkiye'de üçüncü sırada bulunan Samsun, yıllık 5 bin 34 ton kivi üreterek dördüncü sırada kendine yer buldu.

Fiğ (yeşil ot) üretiminde ilk sırada

Yem bitkileri üretiminde de etkin rol oynayan Samsun, yıllık 409 bin 33 ton fiğ (yeşil ot) üreterek Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Bezelye üretiminde yedinci, silaj mısır üretiminde onuncu, yulaf üretiminde ise on ikinci sırada yer alan Samsun'da ekonomik olarak sulanabilir alanın yüzde 29,5'i sulanabiliyor. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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