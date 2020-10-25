Son dakika haberi: Samsun-Sarp demir yolu projesinin yapımı isteği
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Son dakika haberi: Samsun-Sarp demir yolu projesinin yapımı isteği

25.10.2020 13:15 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:18
Son dakika haberi: Samsun-Sarp demir yolu projesinin yapımı isteği

Son dakika haberi: Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Samsun-Sarp demir yolu projesinin başta istihdam olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların çözümünde önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Samsun-Sarp demir yolu projesinin başta istihdam olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların çözümünde önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede hava, kara ve deniz ulaşımında ciddi yatırımlar bulunduğunu, demir yolunun da kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Yatırım olanaklarının dar, istihdam imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle bölge illerinin Türkiye'de en fazla göç veren yöre özelliğini taşıdığını savunan Çakırmelikoğlu, şöyle devam etti:

"Proje, bölgemize gerek yük taşımacılığı gerekse hızlı tren yolcu taşımacılığı ile başta istihdam olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların çözümünde önemli katkı sağlayacaktır. Samsun-Sarp demir yolu projesi ile Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde turizm ve ticaretin canlanması en öncelikli beklentimizdir."

Çakırmelikoğlu, demir yolunun Orta Asya pazarına ulaşımı sağlama adına da önem taşıdığına işaret etti.

Karadeniz'in, Avrupa ile Asya arasındaki önemli bir güzergah olduğuna vurgu yapan Çakırmelikoğlu, "Samsun-Batum bağlantısının sağlanması, Asya ile Avrupa arasında önemli geçiş noktalarından biri olan Karadeniz ile lojistiğin en büyük eksikliği giderilmiş olacak. Sarp'a kadar uzanacak demir yolu sayesinde Orta Asya pazarına ulaşımda bölgemiz önemli bir konuma yükselecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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