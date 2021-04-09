Son dakika haberi... Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 24 gözaltı

Bir son dakika haberine göre SAMSUN merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda bu sabah saatlerinde 60 ekip ve 206 personelle operasyon düzenledi. Samsun merkezli İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda değişik çaplarda 14 ruhsatsız tabanca, 472 tabanca mermisi, 5 pompalı tüfek ve 104 dolu kartuş, 3 kurusıkı tabanca, 2 muşta, 13 bıçak, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN