Son dakika haberi: Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

26.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:28
Son dakika haberi: Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan ülke genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 kişiden toplam 111 bin lira menfaat sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Samsun, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Adresler ve şüphelilerin üst aramalarında, suçtan elde edildiği belirlenen 11 bin 730 liraya el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Hulusi Akar Özlem Zengin Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Hatice Şendil Fahriye Evcen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Mustafa Er Erol Bulut Vitor Hugo Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Tv Ocak Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:29:27. #1.14#
title