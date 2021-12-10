Son dakika haberi! Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

İlçede belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 1907 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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