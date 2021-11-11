Son dakika haberi... Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Gamze K'nin (28) kullandığı 55 AOA 32 plakalı hafif ticari araç, Adalı Halil Caddesi ile Yıldıray Çınar Bulvarı kesişiminde Fatih K. idaresindeki 05 FK 297 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü Gamze K. ile araçta bulunan Döndü K. (47), Hamide C. (45) ve 3 çocuk yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Hafif ticari aracın bagajında bulunan köpek ise kazadan yara almadan kurtuldu.