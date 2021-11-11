Son dakika haberi... Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Gamze K'nin (28) kullandığı 55 AOA 32 plakalı hafif ticari araç, Adalı Halil Caddesi ile Yıldıray Çınar Bulvarı kesişiminde Fatih K. idaresindeki 05 FK 297 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü Gamze K. ile araçta bulunan Döndü K. (47), Hamide C. (45) ve 3 çocuk yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Hafif ticari aracın bagajında bulunan köpek ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Son dakika haberi... Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
ZEYTİNBURNU'NDA 2 DAKİKALIK 'HAYALET GÖSTERGE' HIRSIZLIĞI KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA 2 DAKİKALIK 'HAYALET GÖSTERGE' HIRSIZLIĞI KAMERADA

 Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title