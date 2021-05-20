Son dakika haberi! Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabalar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabalar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Murat Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde Şakir S, oğlu Serhat S. ve Serhat S'nin kayınbiraderi Murat Y. arasında tartışma çıkmıştı. Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup birbirine silahla ateş etmişti.

Çatışmada ağır yaralanan Serhat S. kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Olayda yaralanan Şakir S. ile Murat Y. hastanede tedavi altına alınmıştı.

Son dakika haberi! Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Necati Şaşmaz Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Şenol Güneş Rachid Ghezzal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 23:06:27. #1.15#

title