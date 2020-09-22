Son dakika haberi: Samsun'daki DEAŞ operasyonunun görüntüleri paylaşıldı
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Son dakika haberi: Samsun'daki DEAŞ operasyonunun görüntüleri paylaşıldı

Son dakika haberleri: Samsun Emniyet Müdürlüğü, Irak uyruklu 14 zanlının gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun görüntüsünü paylaştı.

Son dakika haberi: Samsun'daki DEAŞ operasyonunun görüntüleri paylaşıldı
22.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:45

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Irak uyruklu 14 zanlının gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun görüntüsünü paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince kaydedilen görüntülerde, özel harekat destekli operasyonun detaylarına yer verildi. Görüntüler, emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntüde, polis ekiplerinin operasyon öncesi hazırlıkları, evlere düzenlenen operasyon ve aramalar yer alıyor.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 14 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları (1)
DEDE: onlar havadan mı inmişler ülkeye, önce getir sonrada oyunu arttırmak bak yakaladık de, koyunlar mal gibi inanırlarda biz inanmazık
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