Son dakika haberi: Samsun'daki DEAŞ operasyonunun görüntüleri paylaşıldı
Son dakika haberleri: Samsun Emniyet Müdürlüğü, Irak uyruklu 14 zanlının gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun görüntüsünü paylaştı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Irak uyruklu 14 zanlının gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun görüntüsünü paylaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince kaydedilen görüntülerde, özel harekat destekli operasyonun detaylarına yer verildi. Görüntüler, emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Görüntüde, polis ekiplerinin operasyon öncesi hazırlıkları, evlere düzenlenen operasyon ve aramalar yer alıyor.
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 14 şüpheli yakalanmıştı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek