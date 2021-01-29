Son dakika haberi: Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 11 şüpheli adliyede
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Son dakika haberi: Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 11 şüpheli adliyede

29.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:22
Son dakika haberi: Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 11 şüpheli adliyede

Son dakika haber: Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 14 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 14 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Suriye ve Irak uyruklu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ünün savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen 13 adrese 22 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen Suriyeli 4 ve Irak uyruklu 10 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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