DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 14 şüpheli adliyede
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DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 14 şüpheli adliyede

25.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:43

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Suriye ve Irak uyruklu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen 13 adrese 22 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen Suriye uyruklu 4 ve Irak uyruklu 10 şüpheli yakalanmıştı.

DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 14 şüpheli adliyede
DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 14 şüpheli adliyede
DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 14 şüpheli adliyede
DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 14 şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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