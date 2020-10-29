Son dakika haberi: Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı
29.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:48
Son dakika habere göre Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek