Son dakika haberi | Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlardan biri tutuklandı
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Son dakika haberi | Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlardan biri tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 zanlıdan biri tutuklandı.

Son dakika haberi | Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlardan biri tutuklandı
19.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:54

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Irak uyruklu S.M.M.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Ekiplerce, 11 Ağustos'ta İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ikisi ise sınır dışı edilmişti.

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Kaynak: AA

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