Son dakika haberi | Samsun'daki 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Adalet Mahallesi'nde dün bir işletme önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, C.Ü, İ.Ç, M.Ç, H.Ç. ve A.A isimli yaralıların ambulans ve vatandaşların yardımıyla hastanelere sevk edildiği daha sonra C.Ü. ve İ.Ç'nin kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği aktarıldı.

Yaralanan M.Ç. ve A.A'nın yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili iş yeri sahibi C.Ü. ve ortağı olan A.A'nın karşı gruptan olan M.Ç, H.Ç, M.Ç, ve İ.Ç. ile aralarında tartışma çıktığı, olayın kavgaya dönüştüğü ve her iki grubun da karşılıklı silahla ateş ettikleri anlaşılmıştır. Olayla ilişkisi olan tüm şüpheliler, kavgada kullanılan ateşli silahlarla birlikte yakalanmış, H.Ç, K.Ç ve M.Ç. savcı talimatıyla gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA