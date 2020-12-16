Son dakika haberi! Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

16.12.2020 00:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:18
Son dakika haberi! Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika gündem haberi... Samsun'un Canik ilçesinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Enver K'nin kullandığı 34 BH 5489 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu İlkadım Bulvarı'nda kontrolden çıkıp ters yöne dönerek arkadan gelen Nizamettin T. idaresindeki 55 RV 201 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören Nuri D'nin diğer araçlara çarpmamak için 55 AER 514 plakalı aracını durdurması üzerine otomobili Murat Ş'nin kullandığı 55 AUH 26 plakalı araçla çarpıştı.

Yağıştan dolayı meydana gelen kazaya arkadan gelen 3 araç daha karıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Son dakika haberleri | 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Son dakika haberleri... Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberleri... Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberleri: Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Pierre Webo Samet Aybaba Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler S 400 Rusya Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 00:18:29. #1.15#
title