Son dakika haberi: Samsun'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 kişi taburcu edildi
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Son dakika haberi: Samsun'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 kişi taburcu edildi

Son dakika haberi: Samsun'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 kişi taburcu edildi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Samsun'un Tekkeköy ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 kişi taburcu edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 kişi taburcu edildi.

İlkadım Sanayi Sitesi Kutlukent Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki 55 ACV 70 plakalı hafif ticari aracın içi ile kaldırımda sürekli öksüren kişiler olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince zehirlenme şüphesiyle Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan 11 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastaneye kaldırılanlar, araçla hareket halindeyken bir anda dışarıdan koku geldiğini, araçtaki 7 kişi ile yanlarına gelen 4 kişinin kokudan etkilendiğini belirtti.

Çevrede araştırma yapan ekipler, Kutlukent Bulvarı ile Uzunlar Caddesi'nin kesiştiği alanda yerde ıslaklık ve çevrede tuz ruhu veya çamaşır suyuna benzer bir koku bulunduğunu, sulama kanalının çevresindeki iş yerlerinin metal bölümlerinde oksitlenme, çiçeklerde ise solma olduğunu tespit etti.

Olay yeri ve çevresinde çalışma yürüten İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ ekipleri, herhangi bir bulguya rastlamadı.

Bu arada, yol kenarına park ederek araçtan inen ve öksürmeye başlayan kişilerin görüntüsü, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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