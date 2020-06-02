Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
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Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı

Samsun'da yola yarı çıplak atlayıp kazaya sebep olan kadının hayatını polis kurtardı. Kimliği belirsiz yarı çıplak kadın ise kendisini kurtaran polis ekiplerine teşekkür etmek yerine zorluk çıkarmayı tercih etti.

02.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:11

Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda kimliği belirsiz bir kadın yola atladı. Akan trafikte hayatını ve hayatları tehlikeye atan kadın, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Ancak yaşanan olay bir kaza doğurdu. Yol üzerinden gelen bir araç kadına çarpmamak için ani fren yaptı. Arkasında seyreden araç ile kaza meydana geldi. 2 aracın karıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı

POLİSE ZORLUK ÇIKARDI

Kimliği belirsiz yarı çıplak kadın ise kendisini kurtaran polis ekiplerine teşekkür etmek yerine zorluk çıkarmayı tercih etti. Yola çıkmak için defalarca girişimde bulunan kadına ekipler engel oldu.

Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı

Yerlerde sürünüp; bağırıp çağırarak ekiplere direndi. Vatandaşlar da kadını sakinleştirmek için devreye girdi. Ancak fayda etmedi. Polisin evine götürmeyi teklif ettiği kadın bunu kabul etmedi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleriyle de gitmeyen kadın bir dolmuşa binerek oradan ayrıldı.

Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı

"TRAFİĞİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ"

Olayı gören ve kadını sakinleştirmeye çalışan vatandaşlardan Rıza Köse, "Yolun karşısında arabadan indi. Trafiğin altını üstüne getirdi. Yola atlayınca hayati tehlikesi oldu ama kendisini polis kurtardı. 2 araba onun yüzünden kaza yaptı. Polis ekipleriyle de gitmedi. Yerlerde yattı. Süründü. Bağırdı çağırdı. En sonunda dolmuşa binip gitti" dedi.

Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
ADİL: Ne demek dolmuşa binip gitti kaza yapan araçtakilerin canı ne olacak ? Ölebilirlerdi, kasıtsız cinayete teşebbüs tam olarak budur, nasıl gitmesine izin verirsiniz ?
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ABLA: Fil yavrusu))
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DÜRBÜNLÜ: Bu mu kadın? Allah güvenlik güçlerimize sabırlar versin. . Böylelerine ters kelepçe yapıp boğazına dizi ile bassın polisler o derece yağ tulumu itici iğrenç kadın seni. Soyunsaydı yetmemiş ahlaksız seni.
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