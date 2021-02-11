Son dakika haberi... Samsun'da yaktığı ateşin dumanından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi
11.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:48
Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaktığı ateşin dumanından etkilenen kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaktığı ateşin dumanından etkilenen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kabaceviz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda topladığı çalıları yakan Şevki D. (62) dumandan etkilenerek bayıldı.
Aile yakınlarının yerde hareketsiz yatarken bulduğu Şevki D'nin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk belirlemelere göre dumandan zehirlendiği öğrenilen Şevki D'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman