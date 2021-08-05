Son dakika haberi! Samsun'da yabancı uyruklu 1 kişi DEAŞ'tan gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Samsun'da yabancı uyruklu 1 kişi DEAŞ'tan gözaltına alındı

Son dakika haberi! Samsun'da yabancı uyruklu 1 kişi DEAŞ'tan gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi DEAŞ terör örgütünden gözaltına alındı.

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi DEAŞ terör örgütünden gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda yabancı uyruklu F.M.A.A.S.'yi gözaltına aldı. Ayrıca eşine ve 3 çocuğuna da şiddet uygulayıp uzaklaştırma kararı olmasına rağmen evine tuvalet penceresinden girdiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkan F.M.A.A.S. hem terör suçundan, hem de aile içi şiddet suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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