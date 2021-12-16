Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine C.B.'yi takibe aldı. C.B.'nin ikametine operasyon düzenleyen narkotik polisi yaptığı aramada 36,48 gram metamfetamin maddesi, 7,04 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4 kapsül sentetik ecza hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili C.B. gözaltına alındı. - SAMSUN

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