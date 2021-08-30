Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 şahıs gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 şahıs gözaltında

Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 şahıs gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bir adrese yaptıkları operasyonda bin 176 kapsül sentetik ecza, 6 paket halinde 191,50 gr metamfetamin maddesi, 13 adet ekstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edilen O.A. kayıplara karıştı. Narkotik polisi yattıkları çalışma sonucu firari şüpheli O.A.'yı yakalanarak gözaltına aldı. O.A.'nin üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde toplam 1,86 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Polisteki sorgusu tamamlanan O.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 şahıs gözaltında
Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 şahıs gözaltında
Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 şahıs gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Arda Turan Samet Aybaba Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 şahıs gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 15:45:01. #1.16#

title