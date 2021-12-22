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Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle'de uyuşturucu madde sattığı iddia edilen M.E.'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde 7 kapsül sentetik hap ele geçirdi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 476 kapsül sentetik hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1605 lira bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri

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