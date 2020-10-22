Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

22.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:13

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirildiği istihbaratı üzerine çalışma yürüttü. Kent girişinde yapılan operasyonda 4 şüpheli araçlarında yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 157,27 gram sentetik uyuşturucu, 1,35 gram kokain, 1 uyuşturucu hap, 3,18 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan T. D, R.S.E, K.C.Ö. ve M.C.Ö. uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddasıyla gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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