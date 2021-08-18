Son dakika haberi | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Son dakika haberi | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada poşetlenmiş halde 56 sentetik ecza hap ile Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada 329,49 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde paketleme için kullanılan materyaller ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla M.A.Ş. ve S.G. gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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