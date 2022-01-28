Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haber... Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda H.A.'nın ikametinde yapılan aramada 75,54 gram metamfetamin ve 41 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 8 kişi gözaltına alındı.

İfadesi alınan 6 kişi serbest bırakılırken, H.A. ile aynı evde bulunan M.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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