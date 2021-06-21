Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi uyuşturucu maddelerle yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi uyuşturucu maddelerle yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan E.C., E.A., M.C.T. ve E.M. ile ilgili çalışma başlattı. E.C.'nin adresinde yapılan aramada, 5 paket halinde 44,33 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 3 paket halinde 0,52 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 970 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili E.C., E.A., M.C.T. ve E.M. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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