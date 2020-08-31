Son dakika haberi | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
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Son dakika haberi | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberi... SAMSUN'da jandarma ekiplerince 8 ilçede farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kilo 226 gram esrar maddesi, 701 kök kenevir bitkisi, 496 gram bonzai ele geçirildi.

Son dakika haberi | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
31.08.2020 17:56 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:00

SAMSUN'da jandarma ekiplerince 8 ilçede farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kilo 226 gram esrar maddesi, 701 kök kenevir bitkisi, 496 gram bonzai ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına aldı.

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik, Terme, Tekkeköy, Atakum, Bafra, Çarşamba, Kavak ve Salıpazarı Jandarma Komutanlığı ekiplerince dedektör köpeği 'Ozon' ile farklı zamanlarda düzenlnen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 226 gram esrar maddesi, 701 kök kenevir bitkisi, 496 gram bonzai, 10 sentetik hap ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere komutanlığa götürüldü.

 


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Kaynak: DHA

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