Son dakika haberi... Samsun'da Türk Kızılaydan görev başındaki polis ve jandarmaya simit ve çay ikramı

Samsun'da Türk Kızılay görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetleme yapan polis ve jandarmaya simit ve çay ikramında bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte denetim gerçekleştiriyor.

Kent merkezinde uygulama yapan ekiplere, Türk Kızılay görevlilerince simit ve çay ikramında bulunuldu.

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Türk Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığına işaret ederek, "Polis ve jandarma ekiplerimiz kısıtlama nedeniyle sokak, cadde ve kara yollarında görev yapıyor. Soğuk havada görev yaparken tabii ki üşüyor ve acıkıyorlar. Kısıtlama nedeniyle etraflarında bu ihtiyaçlarını karşılayacak yerler de bulunmuyor. Biz de Türk Kızılay olarak güvenlik görevlilerimizin bu gibi eksiklerini gidermek istedik. Güvenlik görevlilerimize sıcak simit ve çay ikramı yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün