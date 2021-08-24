Son dakika haberi: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi U. idaresindeki 55 AV 013 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Remzi U. 112 ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsızlar her yerde aranıyor! Yatak odasında TL, dolar, sterlin, euro ne buldularsa çaldılar
Hırsızlar her yerde aranıyor! Yatak odasında TL, dolar, sterlin, euro ne buldularsa çaldılar
Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı
Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı
9 kişinin yaralandığı kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce sürüklenmiş
9 kişinin yaralandığı kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce sürüklenmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Buğra Kavuncu Devlet Bahçeli Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Barış Arduç Fahriye Evcen Merve Boluğur
Spor Marcao Arda Güler Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:40:14. #1.14#

title