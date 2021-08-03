Son dakika haberi... Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi... Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi... Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Samsun'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah E.'nin kullandığı 05 FS 589 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Erkan Ö. yönetimindeki 55 EA 933 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Satu E. yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi... Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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