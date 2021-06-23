Son dakika haberi | Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı
Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun