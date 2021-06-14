Son dakika haberi! Samsun'da taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Samsun'da taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Samsun'da taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oto taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oto taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kerimbey Mahallesi'nde bir otomotiv şirketinde kaporta boya işleri yapan iki çocuk babası Cengiz Kara (47), iş yerinin önünde çift katlı oto taşıyıcı tırın dorsesinde çalışırken çöken katın arasında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan işçinin taşıyıcı kat arasında kaldığı an, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Hulusi Akar Angela Merkel Boris Johnson
Magazin Nur Sürer Sarp Akkaya Enis Arıkan Fahriye Evcen
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Samsun'da taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 12:21:41. #1.16#

title