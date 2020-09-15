Suriyeli gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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Suriyeli gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan ve Suriyeli bir gencin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

15.09.2020 10:11 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:07

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan ve Suriyeli bir gencin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan ve 16 yaşındaki Suriye uyruklu Eymen Hammamı'nın (16) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden Z.Ç. tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Suriyeli gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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