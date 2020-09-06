Son dakika haberi: Samsun'da şüpheli ölüm
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Son dakika haberi: Samsun'da şüpheli ölüm

Son dakika haberlerine göre Samsun'da yalnız yaşayan bir kadın evde ölü olarak bulundu.

Son dakika haberi: Samsun'da şüpheli ölüm
06.09.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:30

Samsun'da yalnız yaşayan bir kadın evde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Semra A.'dan (48) haber alamayan eski eşi kontrol için evine gidince, kadını ölü olarak buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Semra A.'nn ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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