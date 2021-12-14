Son dakika haberi: Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik il merkezinde bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 145,47 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 7,07 gram esrar maddesi, 513,75 gram metamfetamin maddesi, 17 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrarlı sigara, 10 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 adet 9 mm çapında tabanca ve 18 adet 9 mm çaplı dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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