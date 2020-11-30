Son dakika haberi! Samsun'da sobadan zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu
30.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:15
Son dakika gelişmesine göre Samsun'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu.
Samsun'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen A.O.T.(11) ve kardeşi M.K.T.(8) 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı