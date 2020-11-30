Son dakika haberi! Samsun'da sobadan zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu.

Samsun'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen A.O.T.(11) ve kardeşi M.K.T.(8) 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı