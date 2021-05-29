Son dakika haberi | Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga 4 yaralı
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Son dakika haberi | Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga 4 yaralıSAMSUN'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga 4 yaralı

SAMSUN'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Adalet Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Fikret A. ve Gökhan S. sokak üzerinde karşı karşıya geldi. İkili arasında çıkan tartışmaya Fikret A.'nın ağabeyi Bülent A. (44) ve dayısı Alahiddin G.'de (52) dahil oldu. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 4 kişi ateşlenen silahlar ve bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga 4 yaralı
Son dakika haberi | Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga 4 yaralı
Son dakika haberi | Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga 4 yaralı
Son dakika haberi | Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga 4 yaralı
Son dakika haberi | Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga 4 yaralı
Son dakika haberi | Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga 4 yaralı
Son dakika haberi | Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga 4 yaralı
Son dakika haberi | Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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