Son dakika haberi | Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi | Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Son dakika haberi | Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesinde dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan K.D. ayaklarından, E.G. ise sırtının çeşitli bölgelerinden vurularak yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen E.G. ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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