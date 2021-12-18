Son dakika haberi | Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika haberler... Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesinde dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan K.D. ayaklarından, E.G. ise sırtının çeşitli bölgelerinden vurularak yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen E.G. ameliyata alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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