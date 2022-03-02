Son dakika haberi! Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Cengiz Topal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan C.K.(32), hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırı olayı zanlısı 2 kişi ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Silahlı saldırı, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title