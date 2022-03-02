Son dakika haberi! Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Cengiz Topal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan C.K.(32), hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırı olayı zanlısı 2 kişi ise kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa