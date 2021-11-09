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Son dakika haberi: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika habere göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Yaşar G., her iki ayağından ve kolundan yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis kaçan kimliği belirsiz silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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