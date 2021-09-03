Son dakika haberi: Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi: Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi: Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tabakhane Mahallesi'nde aralarında husumet olan Uğur D. ile Selçuk S. bir kahvehanede karşılaştı. İkilinin arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur D. ile Selçuk S'nin yanı sıra kahvehanede bulunan Aziz N. ve Zeynel D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Selçuk S, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selçuk S'nin babası Burhan S'nin de 12 gün önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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