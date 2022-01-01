Son dakika haberi... Samsun'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.
İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Salih D, Zafer Mahallesi Fuariçi mevkisindeki bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğradı.
Tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanan Fatih Salih D, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli S.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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